كيم جونغ أون يتلقى تقريرا حول مشروع الأسلحة النووية

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قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أعطى توجيهات لمسؤوليه بشأن مشروع التسليح النووي وقام بمراجعة خطط عملية هجوم مضاد نووي.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، تلقى كيم تقريرا أمس من معهد أبحاث الأسلحة النووية التابع للحكومة بشأن المشروعات التي تهدف إلى تعزيز القوة النووية للبلاد.وقالت الوكالة إن "كيم" أمر بمواصلة الجهود لتعزيز القدرات النووية للبلاد، وادعى أن الاستعدادات المثالية ستضمن عدم الحاجة إلى استخدام مثل هذه الأسلحة. كما دعا "كيم" إلى التوسع في إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة من أجل زيادة الترسانة النووية للبلاد بشكل أكبر.وبالإضافة إلى ذلك، قال "كيم" إن الردع القوي لدى كوريا الشمالية، الذي توفره قدراتها النووية، لا يستهدف أي دولة أو مجموعة بعينها، لكنه يستهدف الحرب والكارثة النووية نفسها، مؤكدا على أن سياسة الحزب الحاكم في المجال النووي تهدف بشكل شامل إلى الحفاظ على أمن البلاد، والسلام والاستقرار في المنطقة.