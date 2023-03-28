كوريا الشمالية تختبر مجددا سلاحا نوويا تحت الماء

Photo : YONHAP News

زعمت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة أخرى على سلاح نووي تحت الماء.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء إن أكاديمية علوم الدفاع الوطني اختبرت نظام الهجوم النووي تحت الماء في الفترة من السبت إلى الاثنين.وأوضح التقرير أن طائرة درون بدون طيار من طراز "هيه إيل -1" للهجوم النووي تحت الماء تم نشرها قبالة ساحل خليج "وان سان" بعد ظهر يوم السبت، مع انفجار الرأس الحربي التجريبي تحت الماء عند الوصول إلى هدف يقع قبالة منطقة "هو ديه" في مقاطعة شمال "هام كيونغ"، صباح أمس الاثنين.وأضاف التقرير أن الطائرة الدرون قد قطعت مسافة تبلغ 600 كيلومتر لمدة 41 ساعة و27 دقيقة، في مسار منشاري وبيضاوي الشكل. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن نتائج الاختبار قد أثبتت مرة أخرى موثوقية وسلامة الطائرة بدون طيار كما أثبتت قدراتها على توجيه ضربات قاتلة.كما أكدت كوريا الشمالية أيضا أنها قامت بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى أمس في تدريب يحاكي هجمات نووية تكتيكية. وقالت وكالة الأنباء المركزية إن كوريا الشمالية فجرت في الاختبار رأسا نوويا وهميا على ارتفاع 500 متر فوق الموقع المستهدفة في إحدى الجزر التي تقع قبالة منطقة "كيم تشيك" في مقاطعة شمال "هام كيونغ".