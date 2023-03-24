كوريا الشمالية تكشف عن صورة رؤوس نووية استراتيجية لأول مرة

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نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم لأول مرة صورة خاصة بعشر رؤوس نووية استراتيجية، أطلقت عليها اسم "هوا سان-31".ويقول الخبراء إن الصورة تظهر إمكانية تحميل تلك الرؤوس على مختلف أنواع الصواريخ، بما في ذلك المدافع الضخمة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ كروز.وقالت وسائل الإعلام إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أصدر تعليمات أمس بشأن برنامج الأسلحة النووية، حيث أكد على ضرورة الاستعداد التام لاستخدام تلك الأسلحة النووية في أي وقت وفي أي مكان، مشددا على أهمية اتخاذ القوة النووية موقفا هجوميا، كما طالب بتوسيع إنتاج المواد النووية من أجل زيادة عدد الأسلحة النووية بشكل كبير.ومن ناحية أخرى، قالت كوريا الشمالية إن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي أمس جاء في إطار تدريبات على التفجيرات الجوية بافتراض حدوث غارات نووية، وادعت أن جميع الرؤوس الحربية قد انفجرت جوا على ارتفاع 500 متر من الهدف.بالإضافة إلى ذلك، قالت إنها أجرت اختبارا بسفينة هجوم نووي غير مأهولة تحت المياه مرة أخرى، بعد الاختبار الأول الذي أجرته يوم السبت، في تجارب استمرت 3 أيام.وادعت أن السفينة التي غادرت ميناء "وان سان" الكوري الشمالي أبحرت سرا لمسافة 600 كيلومتر لمدة 41 ساعة ووصلت إلى الهدف وفجرته.ويرى الخبراء العسكريون أن كوريا الشمالية تستهدف من هذه التقارير التأكيد على قدراتها النووية التي يمكنها الدخول في مواجهة مباشرة ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز"، التي تعمل بالطاقة النووية، إلى كوريا الجنوبية.