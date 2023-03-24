اجراء امتحان دخول الجامعات الكورية لعام 2024 يوم 16 نوفمبر

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تقرر إجراء امتحانات دخول الجامعات الكورية لعام 2024، يوم 16 نوفمبر القادم.وصرح المعهد الكوري للمناهج والتقييم بأنه سيتم إجراء الامتحانات على نحو متكامل بين العلوم الأدبية والطبيعية مثلما حدث في العام الماضي.وبالنسبة للغة الكورية والرياضيات، سيتوجب على الطلاب الممتحنين الخضوع لكلا المادتين، كما سيتوجب عليهم اختيار مادة واحدة من بين كل من: طرق الحوار، والإنشاء، واللغة، ووسائل الأعلام، في مجال اللغة الكورية، ومادة واحدة أخرى من بين كل من: الاحتمالات والإحصاءات، وحساب التفاضل والتكامل، والهندسة، في مجال الرياضيات.كما سيمكنهم اختيار مادتين على الأكثر من بين 17 مادة في مجال الاجتماع والعلوم.ومن المتوقع أيضا أن يتم تقييم اللغة الإنغليزية والتاريخ الكوري واللغة الأجنبية الثانية والحروف الصينية تقييما مطلقا مثلما حدث في العام الماضي.وسوف يتوجب على جميع الممتحنين الخضوع لامتحان التاريخ الكوري، وإلا يتم إبطال جميع الامتحانات.ومن المقرر أن يتم إجراء امتحانات تجريبية في شهري يونيو وسبتمبر القادمين، وسوف يجري الامتحان التجريبي الأول في الأول من يونيو القادم.وقال "لي كيو مين" رئيس المعهد الكوري للمناهج إن المعهد سيسعى للحفاظ على مستوى الصعوبة المناسب للطلاب اعتمادا على البيانات السابقة في هذا الشأن.ويخطط المعهد لتقديم المعلومات ذات الصلة على موقعه عبر الإنترنت من أجل زيادة فهم الممتحنين، إلى جانب نشر تلك البيانات في جميع المدارس الثانوية.