الرئيس يون يؤكد على أهمية دور السفارات الكورية كقاعدة أمامية للتصدير

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طلب الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" من السفراء الكوريين في الخارج الترويج للمنتجات الكورية عالميا والقيام بدور القاعدة الأمامية لتصدير تلك المنتجات.جاء ذلك في مأدبة عشاء أقامها الرئيس أمس في قاعة الضيوف في المقر الرئاسي "تشونغ وا ديه" في سيول، بحضور السفراء والقناصل العامين الكوريين الذين يعملون حاليا في مختلف دول العالم، حيث أشار إلى أن التصدير مسألة حيوية بالنسبة لكوريا التي تتجه إلى نظام الاقتصاد القائم على الانفتاح.كما شدد على ضرورة حشد القدرات الدبلوماسية الكورية من أجل فتح مسار للتغلب على الأزمة المركبة والمعقدة الراهنة، مؤكدا على أهمية دور رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج لتحقيق هذ الهدف.وأضاف أن المبدأ المشترك في السياسات الداخلية والخارجية التي تمارسها حكومته هو الحرية، مؤكدا على أنه يمكن حماية النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تضامن الدول التي تتقاسم القيم العامة المتمثلة في الحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.وأشار الرئيس إلى أن حكومته ظلت تكرس جهودها الدبلوماسية من أجل تعزيز تضامن الحرية اعتمادا على هذا الإدراك، بما في ذلك استعادة وتطوير التحالف مع الولايات المتحدة، وتطبيع العلاقات مع اليابان، كما ستبذل جهودا لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة من خلال إعادة تشغيل مباحثات القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين.وطلب الرئيس الكوري من الحضور بذل جهود للحصول على حق استضافة معرض إكسبو لعام 2030 في مدينة بوسان، وتوسيع حجم المساعدات الإنمائية الرسمية.