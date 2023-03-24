الفائض التجاري الكوري مع الصين يتحول إلى أكبر عجز تجاري

Photo : YONHAP News

تحول الفائض التجاري الكوري الجنوبي مع الصين، الذي كان أكبر فائض بالنسبة لكوريا، إلى أكبر عجز تجاري كوري.وحذر تقرير رسمي من أن كوريا سوف تسجل عجزا تجاريا أمام الصين هذا العام لأول مرة منذ 31 عاما، تحديدا منذ عام 1992، الذي سجلت فيه كوريا عجزا تجاريا مع الصين لآخر مرة.وأوضح التقرير الصادر عن الاتحاد الكوري للتجارة الدولية اليوم أن الميزان التجاري الكوري مع الصين سجّل عجزا تبلغ قيمته 3 مليارات و933 مليون دولار في شهر يناير من هذا العام، لتسجل التجارة الكورية مع الصين أكبر عجز لها في ذلك الشهر.كما حقق الميزان التراكمي لشهري يناير وفبراير الماضيين عجزا لصالح الصين بمقدار 5 مليارات و74 مليون دولار، ليصبح العجز التجاري الكوري مع الصين هو الأكبر، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يحدث فيها ذلك.وأضاف التقرير أن الوضع لم يتحسن في شهر مارس الجاري، حيث انخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 36.2% خلال الـ20 يوما الأولى من هذا الشهر، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 9.1%.