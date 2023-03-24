57 % زيادة في الأنشطة الثقافية والفنية الكورية في عام 2021

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اتضح أن عدد الأنشطة الثقافية والفنية الكورية، بما في ذلك الفعاليات الأدبية والعروض، قد زاد بنسبة 57% في عام 2021، وهو العام الثاني من فترة جائحة كورونا، وذلك بالمقارنة مع عام 2020.جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة الثقافية والفنية الكورية أمس، بعنوان "وضع الأنشطة الثقافية والفنية لعام 2021".ووفقا للتقرير، بلغ عدد الأنشطة في مجالات الأدب والفن المرئي وفن العروض خلال عام 2021، 46 ألفا و680، بزيادة نسبتها 57% مقارنة مع عام 2020 الذي كان قد بلغ فيه ذلك العدد 29 ألفا و735، وهو أيضا يمثل 80.6% من العدد المسجل في عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا، عندما بلغ 57 ألفا و907.وقال التقرير إن الرقم الأخير يشير إلى بدء تعافي قطاع الثقافة والفن لأول مرة منذ عام 2020 الذي تعرض فيه القطاع الفني والثقافي لصدمة كبيرة.وحسب القطاعات، تضاعفت الأنشطة في مجال المعارض والعروض في عام 2021 مقارنة مع العام الأسبق، حيث بلغ عدد العروض الفنية 18 ألفا و560 خلال عام 2021 وحده، ليتضاعف بالمقارنة مع العام الأسبق الذي كان قد بلغ فيه 9 آلاف و89، بينما بلغ عدد المعارض 13 ألفا و364 في عام 2021، ليزيد زيادة كبيرة مقارنة بعام 2020 الذي لم يبلغ فيه سوى 6 آلاف و379 حالة.وبالنسبة لقطاع الأدب، زاد عدد الكتب الصادرة من 14 ألفا و267 في عام 2020 إلى 14 ألفا و887 في عام 2021 ليزيد بمقدار 620 خلال تلك الفترة.