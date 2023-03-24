سيول تراقب خطوات طوكيو بشأن قائمة الدول ذات المعاملة التفضيلية التجارية

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الحكومة سوف تتخذ ما يمكن تنفيذه من إجراءات أولا، ثم تراقب الإجراءات التي سوف يتخذها الجانب الياباني فيما يخص إعادة اسم كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول ذات المعاملة التفضيلية التجارية.جاء ذلك في توضيح قدمه مسؤول في المكتب الرئاسي أمس فيما يتعلق بالإشارة إلى بدء الحكومة الكورية في اتخاذ إجراءات تستهدف إعادة اسم كوريا إلى تلك القائمة، بينما لم تتخذ الحكومة اليابانية أي خطوات مماثلة.وكانت الحكومة اليابانية قد حذفت اسم كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالدول ذات المعاملة التفضيلية التجارية في عام 2019، احتجاجا على قرار المحكمة العليا الكورية بفرض تعويضات على شركات يابانية لصالح ضحايا العمل القسري، وفي المقابل قررت الحكومة الكورية حينذاك حذف اسم اليابان من القائمة الكورية.وبعد أن عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني هذا الشهر، وجه أوامره إلى الحكومة بالبدء في اتخاذ إجراءات تستهدف إعادة اسم اليابان في القائمة الكورية، لكن الجانب الياباني لم تتخذ حتى الآن أي تحرك ملموس في هذا الشأن.