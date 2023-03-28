كوريا تحتج على كتب دراسية يابانية تحتوي على ادعاءات بشأن جزر دوكدو

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها العميق إزاء ترخيص الحكومة اليابانية لكتب مدرسية للمدارس الابتدائية التي تهون قضية العمل القسري وتعزز ادعاءات ملكية اليابان لجزر "دوكدو".وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية اليوم الثلاثاء، قال إنه من المؤسف للغاية أن تسمح طوكيو بكتب دراسية تكرر تلك المزاعم المضللة التي استمرت لعقود.وأكد أن "دوكدو" تنتمي إلى كوريا تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي، وأن ادعاء اليابان سيادتها على الجزر الواقعة في أقصى الشرق أمر غير مقبول.وأضاف أيضا أن المراجعة التي تخفف الصياغة المتعلقة بالعمل القسري في زمن الحرب في تلك الكتب أمر مؤسف، وحث اليابان على إظهار روح الاعتذار والتأمل الذاتي فيما يتعلق بماضيها من خلال الأفعال.وقال إن النظرة الدقيقة للتاريخ من قبل الأجيال القادمة هي أساس العلاقات الثنائية البناءة التي تركز على المستقبل، ودعا الحكومة اليابانية إلى مواجهة التاريخ بصراحة، وأن تتحلى بالمسؤولية في تعليم شبابها.