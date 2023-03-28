حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز تجري تدريبات مشتركة مع كوريا واليابان

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من المقرر أن تنضم المجموعة الهجومية الحادية عشرة التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "نيميتز"، إلى القوات الكورية الجنوبية واليابانية في تدريبات بحرية مشتركة.وقال الأدميرال "كريستوفر سويني"، قائد المجموعة الهجومية في البحرية الأمريكية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عُقد على متن الحاملة "نيميتز" إن الدول الثلاث تخطط لإجراء التدريبات بعد مغادرة حاملة الطائرات من "بوسان"، حيث وصلت اليوم الثلاثاء.وقال "سويني" إنه من خلال هذه التدريبات، ستكون الدول الثلاث قادرة على تعزيز قدرات التشغيل البيني.وقد دخلت المجموعة الهجومية الضاربة الحادية عشرة، بقيادة حاملة الطائرات "نيميتز"، إلى ميناء "بوسان" في وقت سابق من اليوم، وذلك بعد مشاركتها في التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المياه قبالة جزيرة "جيجو" يوم الاثنين.ومع استعداد "نيميتز" للانطلاق من "بوسان" في نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع أن تبدأ التدريبات البحرية التي تضم الدول الثلاث بداية الأسبوع القادم على أقرب تقدير.وقد أجرت سيول وطوكيو وواشنطن تدريبات مشتركة في البحر في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث شاركت حاملة الطائرات العملاقة "رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية أيضا.