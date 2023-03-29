الحكومة الكورية تكشف عن اتجاه سياسي جديد لمعالجة انخفاض معدل المواليد

Photo : YONHAP News

وضعت إدارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" استراتيجية بعنوان "الاختيار والتركيز" لمعالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد وزيادة شيخوخة السكان.وبموجب توجيهات السياسة الجديدة التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء، ستركز الحكومة على خمسة مجالات رئيسية، هي: رعاية الأطفال، والتوازن بين العمل والحياة، والإسكان، وتكاليف تربية الأطفال، والصحة.وتشير الاستراتيجية الجديدة إلى أن انخفاض معدلات المواليد يُعزى إلى الاتجاه الاجتماعي المتمثل في تأخر الزواج أو اختيار عدم التزوج على الإطلاق، وكذلك الأزواج الذين يقررون إنجاب عدد أقل من الأطفال. وقد ارتفع متوسط العمر بالنسبة للذين يتزوجون لأول مرة بشكل مضطرد ليصل إلى 33.4 عام للرجال و31 عاما للنساء، حتى عام 2021.وانتقدت الحكومة الحالية الخطط التي نفذتها الحكومة السابقة بشأن هذه القضية، مشيرة إلى أن السياسات ذات الصلة حتى الآن لم تكن واقعية كما فشلت في استيعاب المتطلبات والاحتياجات المتغيرة، حيث أشار أحد المسؤولين مؤخرا إلى أنه تم إنفاق 280 تريليون وون، أي أكثر من 250 مليار دولار، على مدار الخمسة عشر عاما الماضية في تنفيذ تلك السياسات، لكنها فشلت في التغلب على مشكلة انخفاض معدلات المواليد.وسوف يتم من خلال الاستراتيجية الجديدة تعزيز الهيكل التعاوني بين الوكالات الحكومية المختلفة من أجل تعزيز كفاءة السياسات. وقد جاء ذلك بعد أن دعا الخبراء إلى اتخاذ تدابير سياسية أكثر جرأة لمعالجة الأزمة السكانية.