وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام واشنطن بتوفير الردع لكوريا الجنوبية

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قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إن الولايات المتحدة سوف تواصل تعزيز الأمن في شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية، والثلاثي الذي يشمل أيضا اليابان، في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكى فى بيان قدمه أمس الثلاثاء إلى جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بشأن طلب ميزانية الدفاع. وقال أوستن إن الولايات المتحدة لا تزال يقظة ضد التهديدات المستمرة والمتطورة من قبل كوريا الشمالية وإيران والإرهابيين الدوليين.وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة وحازمة في التزاماتها بتوفير الردع الموسع لكوريا الجنوبية واليابان، كما ستواصل إظهار قدراتها على الرد بسرعة وحزم على أي استفزاز كوري شمالي.وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز وتحديث تحالفاتها مع كوريا الجنوبية واليابان، مع الاستمرار في ضمان أن القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وحولها جاهزة "للقتال الفوري" في حالة حدوث عدوان من قبل كوريا الشمالية.