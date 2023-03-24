الرئيس يون يشارك في استضافة قمة الديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة

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يشارك الرئيس الكوري "يون صوك يول" في استضافة قمة الديمقراطية مع قادة كل من كوستاريكا وهولندا وزامبيا، وتحت قيادة الولايات المتحدة.وسوف تُعقد قمة الديمقراطية الثانية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حيث يستضيف الرئيس "يون" جلسة حول الازدهار مع النمو الاقتصادي في اليوم الأول.وقال المكتب الرئاسي الكوري إنه من المهم أن تتخذ كوريا الجنوبية زمام المبادرة في حل القضية العالمية المتمثلة في تراجع الديمقراطية.وأضاف أن القمة ستكون بمثابة فرصة للرئيس "يون" لتعزيز مصداقية سياسة كوريا من خلال إظهار كيفية تنفيذ رؤيتها للحرية والتضامن أمام المجتمع الدولي.وفي اليوم الثاني من القمة غدا الخميس، ستترأس كوريا الجنوبية الاجتماع الإقليمي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي سيعقد وجها لوجه حول موضوع مكافحة الفساد.وقد عُقدت أول قمة للديمقراطية في شهر ديسمبر من عام 2021، واستضافها الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وحضرها قادة حوالي 100 دولة.وسوف تشهد قمة هذا العام مشاركة حوالي 120 من قادة دول العالم.