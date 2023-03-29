المنتخب الكوري لكرة القدم يخسر أمام منتخب أوروغواي في مباراة ودية

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خسر منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم أمام منتخب أوروغواي بهدف مقابل اثنين، في مباراة ودية أقيمت أمس الثلاثاء، على استاد كأس العالم في سيول.وقد أحرز اللاعب "سيباستيان كوتس" الهدف الأول لمنتخب أوروغواي في الشوط الأول، ثم تعادل المنتخب الكوري بهدف أحرزه اللاعب "هوانغ إين بوم" بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.وبعد 12 دقيقة، استعاد منتخب أوروغواي الصدارة عندما سجل "ماتياس فيسينو" الهدف الثاني لفريقه، بينما حرم حكم الفيديو المساعد منتخب كوريا الجنوبية من تسجيل هدفين في المراحل الأخيرة من المباراة.وكانت هذه المباراة بمثابة إعادة لمباراة مرحلة المجموعات في كأس العالم العام الماضي في قطر، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.ولم يحقق المدرب الألماني الجديد "يورغن كلينسمان"، الذي تولى قيادة المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم الشهر الماضي، فوزه الأول حتى الآن، بعد أن خرج المنتخب بخسارة أمام منتخب أوروغواي، وتعادل مع منتخب كولومبيا.