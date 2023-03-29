واشنطن تشدد مجددا على التزامها بنزع الأسلحة النووية بالطرق الدبلوماسية

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أكدت الولايات المتحدة من جديد على التزامها بتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية من خلال الطرق الدبلوماسية.وأدلى "جون كيربي"، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة اطلعت جيدا على إعلان كوريا الشمالية الأخير بشأن أسلحتها النووية.وقال إن الولايات المتحدة لم تتغير في رغبتها في فتح حوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة لإيجاد طرق دبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل يمكن التحقق منه.وانتقد المتحدث استمرار كوريا الشمالية في رفض دعوات الحوار، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل ضمان امتلاكها للقدرات العسكرية المناسبة والاستعداد لحماية مصالح أمنها القومي ومصالح حلفائها.وأكد المتحدث الأمريكي أيضا على أن التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية سوف تساعد على تعزيز قدرات الاستعداد، موضحا أن الولايات المتحدة نشرت المزيد من القدرات الاستخباراتية في المنطقة لاكتشاف ما تفعله كوريا الشمالية بشكل أفضل.