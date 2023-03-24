دخول مجاني للأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما للقصور والمقابر الملكية الكورية

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قررت الحكومة الكورية إعفاء الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من دفع رسوم الدخول عند زيارتهم للقصور والمقابر الملكية، بدءا من شهر أبريل.وقالت إدارة آثار القصور والمقابر الملكية التابعة لهيئة التراث الثقافي اليوم الأربعاء إنه سيتم تطبيق هذه اللوائح المنقحة جزئيا على الشباب الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ليتم من خلالها إعفاؤهم من دفع رسوم دخول القصور والمقابر الملكية اعتبارا من شهر أبريل.وبموجب اللوائح الحالية، يتم إعفاء الشباب الكوريين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما من دفع رسوم الدخول، فيما يتوجب على الأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و18 عاما دفع تلك الرسوم.وأرجعت إدارة آثار القصور والمقابر الملكية السبب في إلغاء رسوم الدخول للأجانب الشباب إلى زيادة عدد الأجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية لفترة طويلة، وما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تحظر التمييز ضد الأطفال دون سن 18 عاما بغض النظر عن جنسياتهم.