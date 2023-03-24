الرئيس يون يؤكد على أهمية إنعاش الاقتصاد من خلال تحفيز الاستهلاك المحلي

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أنه قد حان الوقت لأن تفكر الحكومة في طرق لخلق قيمة اقتصادية مضافة جديدة من خلال تحفيز الاستهلاك المحلي.وجاء تصريح الرئيس "يون" خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للاقتصاد اليوم الأربعاء، حيث أضاف أن الاقتصاد الكوري يظل يعاني من صعوبات منذ العام الماضي نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية الخارجية.ودعا "يون" الوزرات ذات الصلة إلى بذل جهود لتنشيط الاقتصاد من خلال تحفيز الاستهلاك المحلي عن طريق تحقيق التوازن السلس بين العرض والطلب للثقافات المتنوعة والمنتجات السياحية ومنتجات السوق المحلية.وقال الرئيس إنه يتم حاليا تهيئة الظروف لاستعادة الاستهلاك والسياحة المتضررة من انتشار فيروس كورونا إلى عصر ما قبل جائحة كورونا، بفضل تخفيف إجراءات الحجر الصحي على مستوى العالم، وتحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان.وأكد على ضرورة تحسين إجراءات الدخول لكوريا وزيادة عدد الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن، استعدادا لزيادة عدد السائحين الأجانب.كما أكد على أهمية أن تعزز الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والقطاع الخاص الجهود لتحفيز الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب وتنمية الصادرات.