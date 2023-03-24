الحكومة الكورية تسعى لاتخاذ إجراءات لتحفيز الاستهلاك المحلي

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كشفت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء عن خطة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال تنشيط السياسات السياحية، بما في ذلك إصدار قسائم خصومات على الإقامة وتنظيم مهرجانات وأحداث خصم ضخمة.وتتركز خطة الحكومة لتحفيز الاستهلاك المحلي على تنمية السياحة، بحيث يتم تخصيص حوالي 60 مليار وون في توفير خصومات على رسوم الإقامة والترفيه والسكك الحديدية، وتقديم نفقات سفر سياحي تبلغ قيمتها 100 ألف وون لكل من 190 ألفا من العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة.وتشمل الخطة أيضا تنظيم أكثر من 50 مهرجانا ثقافيا على مدار هذا العام، بما في ذلك مهرجانات للكيبوب، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين كوريا وكل من الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا، ضمن الجهود الرامية إلى جذب المزيد من السياح الأجانب إلى كوريا.وسيتم بموجب الخطة أيضا تنظيم أحداث خصم ضخمة في المتاجر الكبيرة ومحلات الأجهزة الإلكترونية المنزلية ومتاجر السوق الحرة، وتمديد فترة مهرجان تخفيضات كوريا الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم لمدة 5 أيام.