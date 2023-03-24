كوريا وفيتنام تتفقان على إنشاء هيئة استشارية منتظمة بين قواتهما البحرية

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اتفقت كوريا الجنوبية وفيتنام على إنشاء هيئة استشارية منتظمة بين قواتهما البحرية.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الثلاثاء في سيول بين وزيرالدفاع الكوري "لي جونغ سوب" ونظيره الفيتنامي "بان فان جيانغ"، حيث أشاد الوزيران برفع مستوى العلاقات بين البلدين في العام الماضي لتكون علاقات مشاركة شاملة واستراتيجية، وناقشا سبل تنمية وتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع.واتفق الوزيران الكوري والفيتنامي على عقد اجتماعات منتظمة للهيئة الاستشارية بين قواتهما البحرية بدءا من شهر أبريل المقبل من أجل تعزيز التعاون في الأمن البحري.وكانت كوريا الجنوبية قد سلمت لفيتنام طرادا في عام 2017 وطرادا آخر في عام 2018، ويتخذ البلدان إجراءات لتسليم طراد كوري إضافي للجانب الفيتنامي.كما اتفق الوزيران على إجراء تعديل على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي الموقعة في عام 2010، لتتناسب مع العلاقات الثنائية المطورة والبيئة الأمنية الدولية الجديدة.واتفقا أيضا على عقد محادثات وزارية منتظمة ليتم من خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الدفاعي بين كوريا وفيتنام.ووجه وزير الدفاع الكوري "لي" دعوة لنظيره الفيتنامي "بان" لحضور معرض سيول الدولي للطيران والفضاء والصناعات الدفاعية، الذي سيقام في شهر أكتوبر القادم.