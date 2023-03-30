المحكمة ترفض احتجاز رئيس هيئة مراقبة البث

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رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس هيئة مراقبة البث في كوريا الجنوبية، المتهم بالتورط في التلاعب المزعوم بتقييمات تجديد الترخيص لقناة تلفزيونية ذات ميول يمينية في عام 2020.ورفضت محكمة منطقة شمال سيول اليوم الخميس طلب النيابة العامة باحتجاز رئيس لجنة الاتصالات الكورية "هان سانغ هيوك"، مشيرة إلى وجود مجال للخلاف بشأن التهم الرئيسية.وقالت المحكمة أيضا إن مدى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن وسير التحقيقات يجعل إتلاف الأدلة أمرا مستبعدا، كما أن احتجاز "هان" سيقيد قدرته وحقه في الدفاع عن نفسه.وقد طُلب في الأسبوع الماضي إصدار مذكرة احتجاز قبل المحاكمة لرئيس اللجنة بتهمة عرقلة الواجبات الرسمية.ويشتبه وكلاء النيابة العامة في أن اللجنة خفضت عن عمد درجة تقييم قناة "تشوسون تي في"، وذلك في أثناء مراجعة التجديد في ظل إدارة "مون جيه إين" الليبرالية في عام 2020.وحصلت القناة اليمينية على درجات منخفضة في الفئات الرئيسية، مثل البث المسؤول والموضوعي، في المراجعة التي أدت إلى موافقة مشروطة.