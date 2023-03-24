اختيار شخصية بيبي شارك للترويج لإكسبو بوسان

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تم اختيار الشخصية الكرتونية "بيبي شارك" لتكون خامس سفير ترويجي من أجل مساعدة مدينة "بوسان" الكورية على الحصول على حق استضافة إكسبو 2030.وتم الكشف عن فيديو أغنية ترويجية تم إنتاجها باستخدام هذه الشخصية الكرتونية المحبوبة وبرنامج "تشات جي بي تي"، قبل أن يقوم فريق فحص تابع للجنة الإكسبو الدولية بزيارة كوريا الجنوبية خلال الأسبوع القادم.يذكر أن فيديو أغنية "بيبي شارك" الذي أنتجته شركة "ذا بينك بونغ" ظل يحتل المركز الأول من حيث عدد مرات المشاهدة على الإنترنت، حيث وصل عدد مرات مشاهدته حتى الآن إلى حوالي 12 مليارا و500 مليون مرة.وبإضافة الفيديوهات ذات العلاقة بشخصية "بيبي شارك" سيصل إجمالي عدد مرات المشاهدة إلى حوالي 70 مليارا.ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الفيديو رسميا خلال الشهر القادم، وسوف يضم قصة حول تعاون "بيبي شارك" مع صديقه " بوكي" وهو شخصية طائر نورس ن مدينة بوسان، في إنقاذ الأصدقاء من أزمة المناخ والتعريف بمدينة بوسان الكورية.وقال "ميونغ جي جونغ" مدير فريق الترويج للحصول على حق استضافة الإكسبو في مدينة بوسان إن الفيديو سيسهم في تعريف الأجيال القادمة التي ستعلب دورا رئيسيا في استضافة إكسبو 2030، بمدينة "بوسان" ومشروع التعايش البشري المتمثل في أزمة تغير المناخ وغيرها، بسهولة ومتعة.علاوة على ذلك كشف الفنان "لي مو جين" الذي غنى أغنية "إشارة المرور" التي لاقت رواجا كبيرا بين الأطفال في المرحلة الابتدائية، عن أغنية للترويج لإكسبو بوسان لعام 2030 بعنوان "مرحبا في الإكسبو العالمي".وتحتوي الأغنية الجديدة على الكلمات الرئيسية لإكسبو بوسان التي طرحها برنامج "تشات جي بي تي".ويقول الحبراء إن مشاركة الشخصيات الكرتونية الشعبية مع الفنان لي في عملية الترويج لإكسبو بوسان سوف يسهم في تعزيز جهود كوريا للحصول على حق استضافة الإكسبو.