المحكمة ترفض احتجاز الشريك المؤسس لشركة تيرافورم مرة أخرى

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رفضت محكمة محلية مرة أخرى إصدار مذكرة توقيف بحق "شين هيون سُنغ"، المؤسس المشارك لشركة "تيرافورم لابس" والشخصية الرئيسية في الانهيار الهائل للعملات المشفرة للشركة إلى جانب زميله المؤسس "كوان دو هيونغ".وقررت محكمة منطقة سيول الجنوبية أمس الخميس رفض طلب النيابة لإصدار مذكرة توقيف احتياطي للمشتبه به، والمعروف باسم "دانييل شين"، بتهمة الاحتيال وانتهاك قانون سوق رأس المال.وقالت المحكمة إنه بينما يبدو أنه تم التحقق من التهم إلى حد كبير، يبدو أن التحقيق مع شركاء "شين" في الخارج سيستغرق وقتا طويلا، وقد تم تخفيف خطر إتلاف الأدلة باعتقال الشريك الرئيسي "كوان".كما أشارت المحكمة إلى ضرورة السماح للمتهم بممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، قائلة إنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض الاتهامات الموجهة إليه.ويُتهم "شين" بالترويج الاحتيالي لخدمات الدفع المستندة إلى العملة "لونا" المملوكة للشركة وتحقيق أرباح غير مشروعة تصل قيمتها إلى 140 مليار وون، أي أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، من خلال بيع العملة المشفرة بسعر أعلى.كما يتهم بعدم إعلام المستثمرين بمخاطر انهيار العملات المشفرة كما ينبغي.وقد سبق للنيابة أن طلبت إصدار مذكرة توقيف بحق "شين" في نوفمبر، لكن المحكمة رفضت الطلب أيضا.