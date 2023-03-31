النيابة تطالب بإلقاء القبض على مسؤول أمني سابق بسبب خطة الأحكام العرفية

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سعت النيابة العامة في كوريا الجنوبية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق شخصية رئيسية في قضية خطة الأحكام العرفية المثيرة للجدل، التي تمت صياغتها قبل محاكمة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وطلب مكتب النيابة العامة في منطقة غرب سيول اليوم الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق "تشو هيون تشون"، الرئيس السابق لقيادة أمن الدفاع، التي تم حلها فيما بعد، بتهمة إساءة استخدام السلطة والتدخل في الشؤون السياسية.ولم يتم إدراج تهمة التآمر على العصيان، وهو الادعاء الرئيسي ضده، في طلب الاحتجاز. وتخطط النيابة لمواصلة التحقيق في ذلك الاتهام بعد احتجازه.ويشتبه في أن "تشو" أمر فريق عمل تابع لقيادة أمن الدفاع بوضع خطة طوارئ لإعلان الأحكام العرفية، وأبلغ وزير الدفاع آنذاك "هان مين كو" بذلك في فبراير 2017، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن عزل "بارك".وتضمنت خطة الأحكام العرفية حشد دبابات وعربات مدرعة في ميدان "كوانغ هوا مون" ومنطقة "يوئيدو"، إذا أثار رفض المحكمة لعزل "بارك" احتجاجات عامة أكثر حدة.وبعد تقاعده في سبتمبر 2017، هرب "تشو" إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر وسط تحقيقات موسعة في القضية، وأخيرا تم اعتقاله في مطار "إنتشون" الدولي أول من أمس الأربعاء لدى وصوله من الولايات المتحدة.