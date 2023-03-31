واشنطن تقول إن موسكو تسعى لمبادلة الغذاء مقابل الأسلحة مع بيونغ يانغ

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قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن روسيا تتطلع مرة أخرى للحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية مقابل تقديم مساعدات غذائية.وأدلى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون كيربي" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي هاتفي، حيث قال إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن كوريا الشمالية ستقدم المزيد من الدعم للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.وقال "كيربي" إن لدى الولايات المتحدة معلومات جديدة تفيد بأن روسيا تسعى بنشاط للحصول على ذخيرة من بيونغ يانغ مجددا، موضحا أن المواطن السلوفاكي "أشوت مكريتشيف" يُزعم أنه في قلب صفقة الأسلحة الجديدة.وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ذلك المواطن السلوفاكي، متهما إياه بأنه سعى لتسهيل صفقات مماثلة بين البلدين.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلانها إنه منذ نهاية عام 2022 وحتى أوائل عام 2023، عمل "مكريتشيف" مع مسؤولين كوريين شماليين للحصول على أكثر من عشرين نوعا من الأسلحة والذخيرة لروسيا مقابل تقديم طائرات تجارية ومواد خام وسلع.