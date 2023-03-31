الرئيس يون يطلب من الولايات المتحدة معالجة مخاوف الشركات الكورية

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طلب الرئيس "يون صوك يول" من الولايات المتحدة التأكد من أن الشركات الكورية الجنوبية لن تتعرض لضربة عنيفة بسبب قانون تخفيض التضخم الأمريكي، وقانون الرقائق والعلوم.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" إن الرئيس "يون" وجه تلك الدعوة أمس الخميس خلال اجتماع مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" في المكتب الرئاسي.ووفقا للمتحدث، أشاد "يون" خلال الاجتماع بإجراءات الحماية التي أعلنتها واشنطن مؤخرا والتي تضمنها قانون الرقائق، وقال إنها أزالت بدرجة كبيرة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات الكورية.وطلب الرئيس من الإدارة الأمريكية أن تراعي الشركات الكورية العاملة في الولايات المتحدة حتى لا تواجه صعوبات، مشيرا إلى مخاوف الشركات الكورية بشأن إلزامها بتقديم "مستوى مفرط" من المعلومات بموجب إجراءات الحماية في قانون الرقائق.وردا على ذلك، قالت "تاي" للرئيس "يون" إن الحكومة الأمريكية تأخذ مخاوف حكومة كوريا الجنوبية وشركاتها على محمل الجد، وأن واشنطن تأمل في بناء سلسلة إمدادات قوية مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية.وجاء الاجتماع وسط مخاوف شركات صناعة الرقائق الكورية بشأن البند الذي يطلب منها تقديم بيانات حساسة من أجل تلقي حوافز ضريبية من الولايات المتحدة.