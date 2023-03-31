الحكومة الكورية تتخذ جميع الإجراءات لتقليل الضرر الناجم عن حرائق الغابات

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أمر نائب وزير الداخلية والسلامة لإدارة الكوارث "كيم سونغ هو" أمس الخميس سلطات الغابات والحرائق والحكومات المحلية بتعبئة جميع الموارد المتاحة على الفور، من أجل تقليل الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في "هوا تشون" بمقاطعة "كانغ وان".كما أصدر نائب الوزير تعليماته بالعمل على منع انتشار الحرائق إلى المنازل والوحدات العسكرية المجاورة، وإبلاغ السكان هناك بدقة بحالة الحريق من خلال رسائل الطوارئ النصية الخاصة بالكوارث.وتحاول سلطات الغابات والحرائق احتواء حرائق الغابات التي اندلعت في الساعة 12:47 مساء في "هوا تشون". وتم إرسال 17 طائرة مروحية و30 معدة و185 فردا لاحتواء الحريق.وأصدرت دائرة الغابات الوطنية تحذيرا من حرائق الغابات من المستوى الثاني في حوالي الساعة 2:28 مساء. وقد استمر انتشار الحريق وسط هبوب رياح بلغت سرعتها 8 أمتار في الثانية في المنطقة.