بوركينا فاسو تستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

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أعلنت السلطات في "بوركينا فاسو" عن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بعد ست سنوات من تعليقها.وقالت حكومة بوركينا فاسو في بيان أصدرته أمس الخميس إنه تم اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع لمجلس الوزراء عُقد برئاسة الرئيس "إبراهيم تراوري".وصرح المتحدث باسم الحكومة هناك "جان إيمانئيل ويدراوغو" بأن مجلس الوزراء وافق على تعيين "تشيه هي تشول" سفيرا لكوريا الشمالية لدى بوركينا فاسو، مقيما في العاصمة السنغالية داكار.وأضاف أن البلدين سوف يتعاونان في مختلف المجالات، بما في ذلك المعدات العسكرية، والمعادن، والصحة، والزراعة.وكانت بوركينا فاسو قد أوقفت علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في عام 2017، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب إصرارها على امتلاك أسلحة نووية.