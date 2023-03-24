الرئيس يون يتعهد بتعزيز التضامن مع إندونيسيا في مجال التكنولوجيا الفائقة

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التقى الرئيس "يون صوك يول" بوزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودي" أمس الخميس، حيث ناقش معها التعاون بين البلدين.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" في إفادة مكتوبة إن "يون" التقى مع وزيرة الخارجية الإندونيسية في المكتب الرئاسي في سيول.وخلال الاجتماع، عبر "يون" عن سروره لرؤية البلدين يعمقان التعاون في الاستثمار والبنية التحتية بعد زيارة الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" إلى كوريا الجنوبية وزيارة "يون" إلى إندونيسيا في العام الماضي.وأكد على أن كوريا سوف تقدم الدعم لتعزيز التضامن الاستراتيجي مع جاكرتا في مجال التكنولوجيا الفائقة، من خلال توسيع استثمارات الشركات الكورية في الصناعات الرئيسية، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والبتروكيماويات والصلب.وأعرب الرئيس عن أمله في أن تشارك المزيد من الشركات الكورية في المشروعات المتعلقة بخطة نقل العاصمة الإندونيسية.وسلمت وزيرة الخارجية الإندونيسية رسالة بخط اليد للرئيس يون من الرئيس "ويدودو"، أعرب فيها عن أمله في تعزيز التعاون الذي يركز على المستقبل بين البلدين، اللذين أقاما العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1990.وتزور الوزيرة "مارسودي" كوريا لحضور الاجتماع الإقليمي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ضمن القمة الثانية للديمقراطية، وكذلك حضور الدورة الرابعة للجنة المشتركة لوزراء خارجية كوريا الجنوبية وإندونيسيا.