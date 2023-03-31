ارتفاع الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال شهر فبراير

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شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في الإنتاج والاستهلاك الصناعي وكذلك في الاستثمار في شهر فبراير، لتسجل أول زيادة ثلاثية منذ 14 شهرا.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام وصل إلى 109.4 نقطة في فبراير، بزيادة 0.3% عن الشهر الأسبق.وقد انخفض الإنتاج الصناعي الكوري في أكتوبر ونوفمبر، وظل ثابتا في ديسمبر، قبل أن يسجل نموا لمدة شهرين متتاليين.وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 3.2% في فبراير، بينما ارتفع الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 0.7%.وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 5.3% خلال الشهر الماضي، مسجلة ارتفاعا حادا بعد انخفاضها في الأشهر الثلاثة السابقة.وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 0.2% على أساس شهري.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 14 شهرا، أي منذ ديسمبر 2021، التي تشهد فيها كوريا ارتفاعا في جميع الفئات الثلاث، وهي الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار.ومن ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.4 نقاط مئوية على أساس شهري ليسجل 99.4 نقطة في فبراير.وانخفض المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، بمقدار 0.3 نقطة ليسجل 98.5 نقطة.