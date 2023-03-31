87% من نواب البرلمان أبلغوا عن زيادة في ثرواتهم العام الماضي

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أبلغ ما يقرب من 9 من كل 10 نواب في البرلمان الكوري، من المطالبين بالكشف عن ثرواتهم الشخصية سنويا، عن زيادة في أصولهم خلال العام الماضي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية.وأصدرت لجنة الأخلاقيات الحكومية اليوم الجمعة بيانات حول الأصول المملوكة لـ296 من نواب البرلمان الحاليين و33 من كبار المسؤولين البرلمانيين الخاضعين لقانون الأخلاقيات، ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية.ومن بين 296 نائبا، أبلغ 258 نائبا، أي 87.2%، عن زيادة في ثرواتهم الشخصية في العام الماضي.وقد اتضح أن 4 نواب يمتلك كل منهم أكثر من 50 مليار وون من الثروة الشخصية، حيث أبلغ النائب "آن تشول سو"، من حزب "قوة الشعب" الحاكم، عن أكثر من 134.8 مليار وون، أي حوالي 104 ملايين دولار أمريكي.وباستثناء الأربعة الأوائل، أعلن النواب البالغ عددهم 292 نائبا أن متوسط الأصول الشخصية المملوكة لهم بلغ 2.52 مليار وون حتى نهاية العام الماضي، بزيادة تتجاوز 100 مليون وون مقارنة بالعام الأسبق.