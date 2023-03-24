المتحف الوطني الكوري الخامس عالميا من حيث عدد الزوار في العام الماضي

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احتل المتحف المركزي الوطني في كوريا الجنوبية، المرتبة الخامسة من بين متاحف العالم من حيث عدد الزوار خلال العام الماضي.وطبقا لصحيفة "ذا آرت نيوزبيبر"، التي يقع مقرها في بريطانيا، أمس الخميس، فإن عدد زوار متحف الـ"لوفر" الفرنسي بلغ 7 ملايين و726 ألف شخص في العام الماضي، محتلا بذلك المرتبة الأولى من حيث عدد الزوار.وتلاه كل من متحف الفاتيكان بـ5 ملايين و80 ألف زائر، والمتحف البريطاني في لندن بـ4 ملايين و90 ألف زائر، ومتحف "تيت مودرن" في لندن بـ3 ملايين و880 ألف زائر.أما عدد زوار المتحف المركزي الوطني الكوري فبلغ 3 ملايين و410 آلاف زائر، محتلا بذلك المرتبة الخامسة عالميا.كما احتل المتحف الوطني الكوري للفن المعاصر المرتبة الحادية والثلاثين بجذب 1.8 مليون من الزائرين.وأرجعت الصحيفة السبب في احتلال المتاحف الكورية مراكز متقدمة من حيث عدد الزوار إلى معرض "فريز" الفني الذي أقيم لأول مرة في سيول في العام الماضي.وبلغ إجمالي عدد زوار المتاحف على مستوى العالم في العام الماضي 141 مليونا.