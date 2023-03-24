كوريا الجنوبية تفشل في الدخول لمؤشر السندات الحكومية العالمية

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فشلت كوريا الجنوبية في الدخول ضمن مؤشر السندات الحكومية العالمية في النصف الأول من هذا العام.ونقل تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أمس الخميس عن شركة "إف تي إس إي راسل"، التي تدير مؤشر السندات الحكومية العالمية، قولها إن كوريا الجنوبية ستظل على قائمة المراقبة لإعادة تصنيف محتملة لإدراجها ضمن مؤشر السندات الحكومية العالمية.وكانت كوريا الجنوبية قد تم إدراجها ضمن قائمة المراقبة في شهر سبتمبر من العام الماضي.ومن المتوقع أن يتم إدراج كوريا ضمن مؤشر السندات الحكومية العالمية في شهر سبتمبر القادم بدلا من شهر مارس الجاري.وقد سعت الحكومة الكورية للدخول في المؤشر منذ العام الماضي، حيث اقترحت عدة مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين هيكل سوق رأس المال، وتسهيل عملية وصول المستثمرين المحليين والأجانب.وتوقع معهد البحوث المالية الكوري أن يسهم الدخول في ذلك المؤشر في جذب ما يتراوح بين 50 تريليونا و60 تريليون وون من الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية الكورية.