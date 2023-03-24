البنتاغون ترفض دعوة الكونغرس لإعادة نشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية

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أكدت الولايات المتحدة مجددا على سياساتها الخاصة بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، تعليقا على دعوة عضو في الكونغرس الأمريكي لإعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في كوريا الجنوبية.وقال "باتريك رايدر" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في موجز صحفي أمس الخميس إن الوزارة سوف تظل تتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس، لكن سياسات الحكومة الأمريكية الحالية تركز على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وأشار "رايدر" إلى أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع الدول الحليفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، والدول الشريكة، حول زيادة تعزيز الردع الموسع ضد تهديدات كوريا الشمالية والصين، مؤكدا أن الحكومة الأمريكية سوف تستمر في تركيز سياساتها على هذا الشأن.وكان العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "جيمس ريش" قد بعث برسالة إلكترونية لراديو صوت أمريكا مؤخرا، شدد فيها على ضرورة إعادة نشر أسلحة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية كوسيلة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية.