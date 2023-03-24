عائدات الضرائب في كوريا خلال أول شهرين من العام تسجل أكبر انخفاض

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شهدت عائدات الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين انخفاضا بمقدار 15.7 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منها 6 تريليونات وون من ضرائب الدخل، و5.9 تريليون وون من ضرائب القيمة المضافة.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عائدات الضرائب الوطنية في الشهرين الماضيين 54.2 تريليون وون، بانخفاض مقداره 15.7 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن معدل العائدات الضريبية في الشهرين الماضيين على ميزانية الإيرادات الضريبية الوطنية لهذا العام بلغ 13.5%، بانخفاض نسبته 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و3.4% مقارنة بمتوسط معدل العائدات الضريبية في الشهرين الأولين من كل سنة من السنوات الخمس الماضية، مسجلة بذلك أقل مستوياتها منذ عام 2005.وقال التقرير إن عائدات ضرائب الدخل بلغت 24.4 تريليون وون خلال الشهرين الأولين من هذا العام، بانخفاض مقداره 6 تريليونات وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت عائدات ضرائب القيمة المضافة انخفاضا بمقدار 5.9 تريليون وون، لتصل إلى 13.9 تريليون وون.