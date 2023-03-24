الحكومة والحزب الحاكم يؤجلان رفع أسعار الكهرباء والغاز

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أجلت الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم رفع أسعار الكهرباء والغاز الذي كان مقررا في الربع الثاني من هذا العام.وقال النائب "بارك ديه تشول" رئيس اللجنة السياسية للحزب الحاكم اليوم الجمعة إن الحكومة والحزب الحاكم اتفقا على اتخاذ قرار بشأن موعد رفع الأسعار لاحقا بعد جمع المزيد من الآراء من الخبراء بشأن تقييم شامل لأسعار الطاقة العالمية المتغيرة.وأضاف "بارك" أنه سيتم تحديد موعد ونطاق رفع أسعار الكهرباء والغاز بعد مراجعة مقترحات وزارة الطاقة المتعددة.وفي معرض إعادة التأكيد على الحاجة إلى رفع الأسعار لتطبيع أعمال شركة كوريا للطاقة الكهربائية ومؤسسة كوريا للغاز اللتين تتعرضان حاليا لمشكلة عجز تراكمي، أشار"بارك" إلى أن هناك آراء تؤكد على ضرورة بذل الجهود لإعادة هيكلة هاتين الشركتين العامتين.وقال إنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والغاز غدا السبت للربع الثاني من هذا العام، حيث إنه من الصعب تحديد الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن رفع الأسعار.