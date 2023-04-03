هيون ديه وكيا تسجلان مبيعات قياسية في الولايات المتحدة في مارس

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سجلت شركة "هيون ديه موتور" والشركة التابعة لها "كيا موتورز"، مبيعات قياسية في الولايات المتحدة خلال شهر مارس.وأعلنت شركة "هيون ديه موتور أمريكا" يوم السبت عن زيادة سنوية بنسبة 27 بالمائة في المبيعات الشهرية، مسجلة رقما قياسيا يبلغ 75 ألفا و404 سيارة.وبذلك تكون "هيون ديه" قد سجلت مبيعات قياسية شهرية للشهر الخامس على التوالي. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى الموديل "سوناتا" الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 209 بالمائة على أساس سنوي في مارس، وتلته الموديلات "فينيو" و"سانتا فيّ" و"سانتا كروز".كما أعلنت "كيا أمريكا" التابعة لشركة "هيون ديه موتور" عن أفضل مبيعاتها في شهر مارس، حيث باعت 71 ألفا و294 وحدة، بزيادة نسبتها 19.8% على أساس سنوي.وبذلك تكون "كيا" قد سجلت مبيعات قياسية شهرية للشهر الثامن على التوالي.