تضاعف عدد الحصلين على أكثر من 2 مليون وون كمعاش وطني خلال عام واحد

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أظهرت بيانات رسمية أن عدد الذين يتلقون أكثر من مليوني وون شهريا كمعاش بعد التقاعد في كوريا قد تجاوز خمسة آلاف خلال الماضي حيث تضاعف أربع مرات تقريبا في غضون عام واحد.وأوضح تقرير صادر عن خدمة الإحصاءات التابعة لهيئة معاشات التقاعد الوطنية أمس الأحد أن خمسة آلاف و410 أشخاص تلقوا أكثر من مليوني وون كمعاشات وطنية شهرية حتى نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بحوالي أربعة أضعاف مقارنة بألف و355 شخصا مقارنة بالعام الأسبق.وقد شهدت كوريا أول زيادة في معاش التقاعد إلى أكثر من مليوني وون في يناير من عام 2018، أي بعد 30 عاما من تطبيق الدولة لنظام التقاعد الحكومي. وقد ظل العدد يرتفع بشكل مضطرد إلى عشرة في أواخر عام 2018، ثم 98 في عام 2019، و437 في عام 2020.ويعزى هذا الارتفاع إلى الارتفاع المضطرد في عدد المشتركين على المدى الطويل ومبلغ مدفوعات المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع معدل التضخم.ومن بين أولئك الذين حصلوا على أكثر من مليوني وون، كان خمسة آلاف و332 شخصا ذكورا، أي بنسبة 98.5% من المشتركين، بينما كان 78 فقط من الإناث، حتى نهاية العام الماضي.