حرائق الغابات تندلع على الصعيد الوطني وسط الطقس الجاف

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اندلعت حرائق الغابات في أماكن متفرقة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية أمس الأحد مع إطلاق تحذيرات بشأن الطقس الجاف في كل من "ديجون" و"سيجونغ" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وتم الإبلاغ عن حريق غابات في حوالي الساعة 11 من صباح أمس الأحد في جبل في منطقة "هونغ صونغ" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، مما دفع سلطات الغابات إلى إصدار تحذير من الحرائق من المستوى الثالث في الساعة 1:20 بعد الظهر. وتحاول سلطات إطفاء الحرائق وسلطات الغابات إخماد النيران، حيث قامت بتعبئة 17 طائرة هليكوبتر و11 قطعة من المعدات وحوالي 190 من رجال الإطفاء.وأصدرت إدارة المنطقة رسائل تحذيرية من الكوارث تحث السكان القريبين على الإخلاء إلى مركز مجتمعي أو في الهواء الطلق. كما اندلعت حرائق غابات صباح الأحد في موقعين في "تشون آن" و"هيه مي" في "سو سان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، وقد تم اخمادها. وتحاول سلطات الغابات إخماد حريق غابات آخر هناك بدأ في "غُم سان". كما أصدرت إدارة منطقة "صو غو" في مدينة "ديجون" رسائل تحذيرية من الكوارث تفيد بأن حريقا هائلا اندلع على جبل في منطقة "سان جيك" في الساعة 12:18 ظهرا.وتعمل السلطات أيضا على إخماد حريق غابات في سيول بدأ في جبل "إين وانغ" في حوالي الساعة 11:50 من صباح الأحد، حيث حشدت أكثر من 100 شخص وثماني طائرات هليكوبتر.