اتخاذ أعلى درجات الاستجابة لإخماد حرائق الغابات في المناطق الوسطى

Photo : YONHAP News

تجري حاليا جهود مكثفة لإطفاء حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في كل من مدينة "ديجون" ومنطقة "هونغ صونغ" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، حيث تحشد السلطات الكورية أعلى أنظمة الاستجابة لحرائق الغابات لمواجهة حالات الطوارئ.ووفقا لهيئة الغابات الكورية اليوم الاثنين، تم تفعيل المرحلة الثانية في نظام استجابة المكون من ثلاثة مستويات، في الساعة 12:40 من بعد ظهر أمس الأحد، لإخماد الحريق الذي انتشر على طول الجبال في "هونغ صونغ".وبعد ذلك، تم تفعيل المرحلة الثالثة من نظام الاستجابة للكوارث، وهي المرحلة الأعلى، وسط الانتشار السريع للحرائق، وبالتالي تم إرسال ما مجموعه 17 طائرة هليكوبتر و67 جهاز إطفاء بما في ذلك سيارات إطفاء وأكثر من 900 من الأفراد.ورغم ذلك تم حتى الساعة 9:50 من مساء أمس إطفاء 26 بالمائة فقط من الحرائق. وتشير التقديرات إلى تضرر أكثر من 900 هكتار من الغابات، كما تم إجلاء 236 من السكان.وقد اندلع حريق غابات آخر في منطقتيْ "سان جيك" و"غُم سان" في مدينة "ديجون" حوالي الساعة 12:19 مساء، وهو ما أدى إلى تفعيل المرحلة الثالثة من نظام الاستجابة، وإجبار حوالي 380 من السكان هناك إلى الاحتماء بالملاجئ، حيث احترق حوالي 190 هكتارا من الأراضي.