استمرار الجهود لإطفاء الحريق الهائل في جبل إين وانغ في سيول

Photo : YONHAP News

تستمر الجهود اليوم الاثنين لإطفاء الحريق الهائل الذي اندلع في جبل "إين وانغ" في سيول، والذي يعتبر منطقة جذب شهيرة للرحلات في العاصمة الكورية الجنوبية.ووفقا لسلطات مكافحة الحرائق، اندلع الحريق في سلسلة التلال الشمالية الشرقية بالقرب من متحف "زاها" في الساعة 11:53 صباحا، مما دفع السلطات إلى تفعيل المستوى الثاني من نظام الاستجابة للكوارب، وبالتالي تم حشد أكثر من 120 جهازا و4200 فرد.وبعد ذلك تم تخفيض مستوى الاستجابة إلى المرحلة الأولى، حيث تم إخماد الحريق الرئيسي في حوالي الساعة 5 مساء. لكن المسؤولين واجهوا صعوبة في إطفاء الحرائق المتبقية لساعات بعد غروب الشمس.وانتشر الحريق إلى قمة الجبل، بينما انتشرت سجب الدخان إلى قرية "غيه مي" في منطقة "هونغ جيه" التابعة لحيّ "صو ديه مون"، مما أجبر حوالي 120 أسرة هناك على الفرار إلى ملاجئ مؤقتة، قبل أن يُسمح لهم في النهاية بالعودة إلى منازلهم.وتشير التقديرات إلى تضرر حوالي 15 هكتارا من الحقول، أي ما يعادل مساحة 21 ملعبا لكرة القدم، بسبب حرائق الغابات.