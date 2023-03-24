ديون أصحاب الأعمال الصغيرة في كوريا تتجاوز كوادريليون وون

Photo : YONHAP News

تضخم إجمالي مبلغ القروض التي حصل عليها أصحاب الأعمال الصغيرة في كوريا الجنوبية إلى أكثر من كوادريليون وون أي ما يقرب من تريليون دولار، وسط الصعوبات المالية طويلة الأمد الناجمة عن جائحة كورونا.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري، تم تقديمها إلى النائب البرلماني "يانغ كيونغ سوك" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اليوم الاثنين، تشير التقديرات إلى أن الشركات الصغيرة قد حصلت على قروض بقيمة كوادريليون و19 تريليون وون حتى الربع الأخير من العام الماضي.ومن بين تلك القروض، كان مبلغ 671.7 تريليون وون عبارة عن قروض تجارية، في حين أن المبلغ المتبقي وهو 348.1 تريليون وون عبارة عن قروض رهن عقاري. وكان أكثر من 56 بالمائة من حاملي تلك القروض مقترضين بالفعل لثلاثة قروض أو أكثر، وهو ما يزيد من عدم احتمال حصولهم على قروض إضافية في حالة احتياجهم للاقتراض مرة أخرى.ويقدر متوسط إجمالي قيمة القروض المستحقة على هؤلاء الذي لديهم قروض متعددة بـ420 مليون وون للمؤسسات المالية.