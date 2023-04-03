أصحاب الدخل المتوسط يمكنهم شراء 3 منازل فقط من بين كل 100 منزل في سيول

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أظهرت بيانات جديدة أنه على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار المساكن بسبب الاستثمارات العقارية المضادة للتضخم، إلا أن ثلاثة فقط من بين كل 100 منزل في سيول كانت متاحة للشراء لأصحاب الدخل المتوسط.ووفقا لمؤسسة تمويل الإسكان الكورية اليوم الاثنين، بلغ مؤشر شراء المساكن على مستوى البلاد 47 نقطة في العام الماضي، مرتفعا بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بالعام الأسبق. وينقسم المؤشر إلى 100 نقطة، ويظهر التوافر المالي لشراء منازل لمن هم في شريحة الدخل المتوسط، بحيث تدل القراءة بـ100 نقطة على أن كل المنازل قابلة للشراء.وحسب المناطق، أظهر المؤشر تباينا كبيرا، حيث بلغ في مدينة سيول 3 نقاط فقط، وهو ما يعني أن أصحاب الدخل المتوسط في العاصمة يمكنهم شراء ثلاثة فقط من بين كل 100 منزل متاح في المدينة، وذلك حتى بمساعدة القروض المتناسبة مع دخولهم.وقد احتلت مقاطعة "كيونغ كي" ثاني أقل مؤشر بعد سيول خلال العام الماضي بتسجيل 33.5 نقطة، وتلتها مدينة "إنتشون" بتسجيل 39.7 نقطة، ثم مدينة "بوسان" بـ44.6 نقطة، و"جيجو" بـ47.4 نقطة.