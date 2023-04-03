جيمين عضو بي تي إس يصل إلى المركز الثاني في بيل بورد 200 بألبوم فيس

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وصل "جيمين" نجم الكيبوب وعضو فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية إلى المركز الثاني على مخطط ألبومات "بيل بورد 200" بأول ألبوم منفرد له ليصبح صاحب أعلى تصنيف منفرد من بين فناني الكيبوب.ووفقا لمزود خدمة الرسم البياني الموسيقي الأمريكي أمس الأحد، باع ألبوم "فيس" لجيمين 164 ألف وحدة مكافئة في الولايات المتحدة خلال فترة أسبوع حتى يوم 30 مارس، متخلفا فقط عن المغني الأمريكي "مورغان والين" الذي باع 197 ألف وحدة بألبومه "وان ثينغ آت ايه تايم". ويعد ذلك أعلى تصنيف على الإطلاق على الرسم البياني تم الوصول إليه من قبل أي عمل كيبوب منفرد.وفي السابق، وصل "آر إم" زميل "جيمين" في فرقة "بي تي إس" إلى المركز الثالث في ديسمبر الماضي بألبومه المنفرد "إين ديغو"، كما وصل "جيهوب" زميله الآخر في "بي تي إس" إلى المركز الـ17 في شهر يوليو الماضي بأغنية "جاك إين ذا بوكس".ويذكر أن "بيل بورد"تحسب تصنيفات مخطط الألبومات استنادا إلى مبيعات الألبومات الفعلية، والألبومات المكافئة، والألبومات التي يتم تحميلها على الإنترنت.