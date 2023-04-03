البرلمان الكوري يبدأ جلسات استجواب تستمر 3 أيام

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من المتوقع أن تبرز الخلافات بين الحزبين الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية حول القضايا السياسية المعلقة، وذلك خلال جلسة الاستجواب التي تستغرق ثلاثة أيام، والتي يفتتحها البرلمان اليوم الاثنين.وسوف يعقد البرلمان جلسات استجواب مع كبار المسؤولين الحكوميين حول قضايا السياسة والشؤون الخارجية والتوحيد والأمن اليوم. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء "هان دوك سو" الجلسة اليوم للإجابة على أسئلة النواب، وكذلك وزير الخارجية "بارك جين"، ووزير التوحيد "كوان يونغ سيه"، ووزير العدل "هان دونغ هون"، ووزير الدفاع "لي جونغ سوب"، ووزير الداخلية والسلامة بالنيابة، "هان تشانغ صوب".وفي حين أنه من المتوقع أن يروج حزب "قوة الشعب" الحاكم لنتائج القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية واليابان خلال هذه الجلسة، من المرجح أن يدير الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي استجوابا لمواقف الحكومة بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة باليابان، بما في ذلك تعويضات العمل القسري وواردات المأكولات البحرية من منطقة فوكوشيما.ومن ناحية أخرى، سيتم التعامل مع القضايا الاقتصادية غدا الثلاثاء، وتليها القضايا التعليمية والاجتماعية والثقافية بعد غد الأربعاء.