سيول وواشنطن وطوكيو تجري تدريبات بحرية مشتركة ضد الغواصات

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم الاثنين تدريبات بحرية مشتركة في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو، وسوف تستمر يومين.ووفقا لما صرحت به القوات البحرية الكورية، فإن هذه التدريبات تستهدف تعزيز القدرة المشتركة على مواجهة تهديدات الغواصات الكورية الشمالية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية من غواصات، إلى جانب عمليات البحث والإنقاذ.وتشارك القوات البحرية الكورية في هذه التدريبات بـ4 سفن، منها المدمرة الإيجيس "يول غوك إي إي"، والمدمرتان "تشيه يونغ" و"ديه جو يونغ"، وسفينة الدعم اللوجيستي "سويانغ"، بينما تشارك القوات البحرية الأمريكية بحاملة الطائرات "نيميتز" التي تعمل بالوقود النووي، بالإضافة إلى 3 مدمرات.أما قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية فتشارك بالمدمرة "أوميكيري".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها سيول وواشنطن وطوكيو تدريبات بحرية مشتركة ضد الغواصات منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، كما تعد المرة الأولى التي تُجري فيها الدول الثلاث تدريبات على عمليات البحث والإنقاذ منذ 7 سنوات.