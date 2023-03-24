كوريا واليابان تعقدان حوارا للأمن الاقتصادي في غضون شهر أبريل

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من المتوقع أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان حوارا للأمن الاقتصادي على مستوى مكتب الأمن القومي في غضون شهر أبريل الجاري لبحث القضايا المتعلقة بالتعاون في تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية.ومن المتوقع أيضا أن يعقد البلدان حوارا أمنيا بالتزامن مع عقد الحوار للأمن الاقتصادي، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في السلطات الخارجية والدفاعية.وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية في مقابلة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين إن الحكومة الكورية تناقش حاليا مع الجانب الياباني الجداول التفصيلية لكل من حوار الأمن الاقتصادي والحوار الأمني.وأوضح مسؤول آخر أن الحكومة تسعى لعقد هذين الحوارين في غضون شهر أبريل الجاري إن أمكن ذلك، أي قبل زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة، المقرر لها أواخر هذا الشهر.وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد قالت يوم السابع والعشرين من مارس الماضي إن الحكومتين الكورية واليابانية تنسقان لعقد حوار أمني بينهما في غضون شهر أبريل.وتأتي خطة عقد هذين الحوارين ضمن إجراءات المتابعة للقمة الكورية اليابانية التي عقدت في طوكيو يوم السادس عشر من مارس.ومن المتوقع أن تتم في حوار الأمن الاقتصادي مناقشة زيادة التعاون بين سيول وطوكيو وسط إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية.