الرئيس يون يجدد تعهداته ببذل جهود لاستعادة شرف ضحايا مذبحة 3 أبريل

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جدد الرئيس الكوري "يون صوك يول" تعهداته ببذل أقصى جهده لاستعادة شرف الضحايا وعائلاتهم الثكلى في المذبحة المدنية التي وقعت يوم الثالث من أبريل من عام 1948 في جزيرة جيجو.جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الوزراء "هان دوك سو" نيابة عن الرئيس "يون" في احتفال أقيم اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على اندلاع انتفاضة جيجو.وأكد الرئيس "يون" في كلمته أن كوريا الجنوبية، بصفتها دولة ديمقراطية تسعى لتحقيق الحرية وحماية حقوق الإنسان، مسؤولة عن مداواة الجروح والعناية بالآثار التي خلّفها ذلك الحادث.ومن جهة ثانية، تعهد حزب قوة الشعب الحاكم بمواصلة بذل الجهود الرامية إلى اكتشاف الحقائق المتعلقة بالحادث واستعادة شرف الضحايا وعائلاتهم.وقال رئيس الحزب الحاكم "كيم كي هيون" إنه لم يطرأ أي تغيير في مشاعر الحزب بشأن إحياء ذكرى الضحايا الأبرياء في مذبحة 3 أبريل.ومن جانبه، عقد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اجتماعا للجنة الحزب العليا في جزيرة جيجو بحضور عدد من قادة الحزب، منهم رئيس الحزب "لي جيه ميونغ".وقال "لي" إن الموقف اليميني المتطرف للحكومة والحزب الحاكم يكفر بروح انتفاضة 3 أبريل.