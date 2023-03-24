وفد من المكتب الدولي للمعارض يفحص مساعي بوسان لاستضافة الإكسبو

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وصل وفد من المكتب الدولي للمعارض إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد لتفقد مساعي مدينة بوسان من أجل استضافة معرض إكسبو الدولي لعام 2030.ويتكون الوفد من 8 أعضاء، بمن فيهم رئيس الوفد ورئيس لجنة الإدارة والميزانية للمكتب الدولي للمعارض "باتريك شيوبيهيت".وفي أثناء إقامة الوفد في كوريا التي تستمر حتى السابع من أبريل، سيقوم بجولة تفقدية ميدانية في الموقع المخطط لإقامة الإكسبو في ميناء بوسان الشمالي، والمعالم السياحية الرئيسية هناك.كما سيجري الوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان والشركات، بمن فيهم وزير الصناعة والتجارة والطاقة "لي تشانغ يانغ"، ووزير الخارجية "بارك جين"، ورئيس البرلمان "كيم جين بيو"، ورئيس الوزراء "هان دوك سو"، للتعرف على تفاصيل خطة الحكومة الكورية لاستضافة الإكسبو في مدينة بوسان.وسوف يحضر أعضاء الوفد مأدبة عشاء يقيمها عمدة مدينة بوسان "بارك هيونغ جون" غدا الثلاثاء، كما سيقومون بزيارة تفقدية لميناء بوسان الشمالي بعد غد الأربعاء، وهو المكان الذي تخطط بوسان لإقامة الإكسبو فيه.وفي أثناء زيارة الوفد لكوريا، ستقوم لجنة استضافة معرض إكسبو الدولي في بوسان بتنظيم 4 جلسات شرح حول خطة الاستضافة.ومن المتوقع أن يقدم الوفد تقريرا حول نتائج زيارته التفقدية لمدينة بوسان إلى مؤتمر الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض الذي سيعقد في أواخر شهر يونيو القادم.وسوف يتم تحديد مكان إقامة معرض إكسبو الدولي لعام 2030 في مؤتمر الجمعية العام الذي سيقام في أواخر شهر نوفمبر القادم عن طريق تصويت تشارك فيه 171 دولة عضوا في المكتب.