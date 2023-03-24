كوريا تتاهل للحصول على إعانات ضريبية أمريكية لبطاريات السيارات الكهربائية

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أصبحت بطاريات السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية مؤهلة للحصول على حوافز بناء على قانون تخفيض التضخم الأمريكي الذي يقضي بتوفير إعانات ضريبية للسيارات الكهربائية التي يتم تجميعها النهائي في أمريكا الشمالية باستخدام أجزاء منتجة في الولايات المتحدة.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيتم منح نظام الإعانات الضريبية التي تصل إلى 3 آلاف و750 دولارا لكل سيارة كهربائية يتم إنتاجها باستخدام أكثر من نصف مكونات البطاريات أمريكية الصنع أو أكثر من 40% من المعادن المعالجة في الدول التي وقعت على اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم الثامن عشر من أبريل الجاري.وبموجب هذا الإعلان، إذا تم التجميع النهائي لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة باستخدام مكونات يتم إنتاجها في كوريا الجنوبية ومواد خام مستوردة من الخارج، فإن هذه البطاريات ستكون مؤهلة للحصول على إعانات ضريبية أمريكية نظرا لأنها تفي بمتطلبات المعادن المهمة ومكونات البطارية، والتي يحددها قانون تخفيض التضخم الأمريكي.وقال مسؤول في الحكومة الكورية إن القواعد الجديدة التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن بطاريات السيارات الكهربائية قد اتفقت مع جزء كبير مما طالبت به شركات البطاريات الكورية.