كوريا تشهد حرائق غابات على الصعيد الوطني

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شهدت كوريا الجنوبية حوالي 20 حريقا في جميع أنحائها أمس الاثنين وسط الطقس الجاف، قبل الاحتفال بيوم الأشجار.وقال تقرير صادر عن هيئة الغابات الكورية إن حرائق الغابات قد اندلعت في حوالي 20 موقعا على مستوى البلاد حتى الساعة 4 من مساء أمس الاثنين، وأنه تم إخماد عشرة حرائق منها. وتعمل سلطات مكافحة الحرائق على احتواء حرائق الغابات في منطقة "هونغ صونغ" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، والتي اندلعت أول من أمس الأحد، حيث أصدرت أعلى مستوى من الاستجابة لحرائق الغابات.وتم إخماد الحرائق في منطقة "هونغ صونغ"، لكنها استمرت في الاشتعال بسبب الطقس الجاف والرياح القوية، وتم إخماد حوالي 58 بالمائة من تلك الحرائق حتى الساعة 4 من مساء أمس. وتقدر المساحة المتضررة من تلك الحرائق بأكثر من 1100 هكتار، مع تدمير 67 مبنى.أما بالنسبة لحرائق الغابات في منطقة "غُم سان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، ومنطقة "صو غو" في مدينة "ديجون"، فقد تم احتواء 79 في المائة من تلك الحرائق حتى بعد ظهر أمس.وقالت السلطات إن حرائق الغابات تنتشر مع هبوب الرياح القوية في جميع أنحاء البلاد مع الطقس الجاف، كما أن اندلاع الحرائق بشكل متزامن يجعل من الصعب الاستجابة لها جميعا.